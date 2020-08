SFR Business lance une solution de pilotage de réseau d'entreprise virtualisé clés en main

(Boursier.com) — SFR Business annonce lancer une solution de pilotage de réseau d'entreprise virtualisé (SD-WAN), totalement packagée à destination des ETI et des PME afin de leur permettre de piloter de manière optimale leurs réseaux télécoms.

Pour Grégory Rabuel, Directeur Général de SFR : "Après avoir lancé une offre d'accès de 100 Mbit/s symétriques garantis sans équivalent sur le marché des entreprises, SFR Business rend accessibles les solutions SD-WAN aux ETI et PME à travers une offre clés en main et intégrée de bout en bout. Dans cette période inédite, nous sommes plus que jamais en posture de responsabilité pour répondre aux exigences de flexibilité des entreprises. Avec cette nouvelle solution, nous accompagnons la transition de toutes les entreprises vers un environnement Internet et Cloud sécurisé."