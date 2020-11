SFR Business lance une offre de gestion de la Relation Client en mode cloud dotée d'intelligence artificielle

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Alors que les entreprises doivent adapter leur organisation du travail à la situation exceptionnelle actuelle, "SFR Business continue de répondre à leur besoin de flexibilité et annonce une offre de Gestion de la Relation Client".

Avec la crise, les entreprises ont dû repenser leur relation avec leurs clients pour maintenir le lien et la qualité de leur service. Elles doivent à la fois pouvoir répondre aux clients quel que soit le moyen de communication utilisé et permettre aux conseillers d'accéder à leur environnement de travail à tout moment, en tout lieu.

SFR Business lance 'Global Contact Center', une nouvelle offre de gestion de relation client omnicanal hébergée dans le Cloud, à destination des PME, des ETI, des administrations publiques ou encore des très grandes entreprises.

Dotée d'une application intégrant le téléphone, la vidéo, le mail, le chat ou encore les réseaux sociaux, cette offre permet au conseiller de traiter l'ensemble des demandes quel que soit le canal utilisé avec la possibilité de passer d'un moyen de communication à un autre pour accompagner le client de manière fluide et cohérente en fonction de ses attentes.

Basée sur une solution de l'éditeur logiciel portugais Collab, et hébergée dans un Cloud sécurisé en France, Global Contact Center est accessible aux agents et conseillers de partout, aussi bien en télétravail, en déplacement ou depuis un autre site. Sa mise en place ne nécessite aucune installation sur les postes des conseillers, s'effectue en quelques jours et les équipes de conseillers sont opérationnelles rapidement. Son architecture et sa sécurisation sont conçues pour supporter les pics d'activité. Enfin, la tarification s'adapte automatiquement au nombre de conseillers connectés simultanément ainsi qu'aux fluctuations d'activité.