SFR Business lance une nouvelle offre Fibre sur le marché des entreprises

(Boursier.com) — SFR Business accélère l'adoption de la Fibre par les entreprises dans un contexte post-covid... Engagé de longue date dans l'accélération de l'accès à la Fibre pour toutes les entreprises et à leurs côtés pour répondre à leurs exigences de flexibilité du moment, SFR Business lance une nouvelle offre à débit symétrique garanti de 100Mbit/s au tarif 180 euros HT/mois.

"Grâce au Très Haut Débit de la Fibre (pouvant atteindre jusqu'à 1 Gbit/s en débit descendant), les entreprises ont l'assurance de bénéficier pleinement de tous les nouveaux outils et applications métiers hébergés dans le Cloud" explique l'entreprise. "Concrètement, le téléchargement de fichiers lourds et la navigation s'effectuent rapidement. Les envois de données et l'expédition d'e-mails, de plus en plus nombreux, sont fluides. L'expérience utilisateur des visioconférences en forte croissance et très consommateur de débit est optimale".

SFR Business intègre nativement à cette offre, des services devenus essentiels aujourd'hui à la bonne marche des entreprises... Qu'il s'agisse de sécurité des données, de mobilité en entreprise, de partage de fichiers sur un serveur, le numérique crée de nouvelles attentes. SFR Business y répond en incluant à son offre d'accès Internet à débit symétrique garanti un environnement riche de services à forte valeur ajoutée : pare-feu, réseaux wifi, adresse IP fixe et ligne téléphonique fixe.

Viendront s'ajouter, dans le courant de l'été, la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) de 10h, puis en automne le back-up 4G, qui s'activera automatiquement pour pallier toute coupure de réseau.

A travers la Box Business, SFR Business permet aux Très Petites Entreprises de profiter d'une offre d'accès sécurisé à Internet avec un débit jusqu'à 1Gbit/s pour 70 euros HT/mois incluant tous les services professionnels précédemment cités : pare-feu, réseaux wifi, adresse IP fixe et ligne téléphonique fixe.

Pour Grégory Rabuel, Directeur Général de SFR, commente : "Notre groupe a mis en place une politique d'engagement forte en réponse à la crise. De nombreuses entreprises se retrouvent fragilisées et ont pris la mesure des inévitables changements à opérer dans leur fonctionnement. Le Très Haut Débit est incontournable pour repartir sur des bases solides et pérennes. C'est pour cela que nous oeuvrons plus que jamais à la démocratisation de la fibre pour être à leurs côtés dans la durée."