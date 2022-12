SFR : 1er opérateur à réaliser un service Slicing 5G SA pour les entreprises en conditions réelles

(Boursier.com) — SFR a réalisé avec succès le premier cas d'usage de Network Slicing sur son réseau 5G de dernière génération Stand Alone (SA). La dernière génération 5G, appelée Stand Alone (SA), s'appuie sur un coeur de réseau entièrement 5G qui permettra de révolutionner les usages B2B et B2C dans les années à venir. Le réseau 5G SA a la capacité d'être flexible, modulable, et pouvant allouer les ressources sur plusieurs sous-réseaux appelés "slices".

Le service Slicing consiste à offrir des ressources spécifiques pour chaque usage : chaque slice peut donc être isolé des autres et géré de manière indépendante. Cette nouvelle architecture permet d'apporter une qualité de service spécifique en fonction des besoins critiques, en temps réel et de manière sécurisée.

SFR a ainsi testé, en conditions réelles sur l'Altice Campus, avec les équipes media du groupe, son premier service 5G SA qui protège la bande passante. Ce cas d'usage, essentiel pour les journalistes reporter d'image (JRI), consiste à préserver les débits montants nécessaires aux reportages en direct. Un slice leur a été réservé en fonction de leurs besoins, et ce, en simulant des conditions de fortes sollicitations radio. Ce service a été testé sur un smartphone ainsi qu'un module professionnel, tous deux compatibles 5G SA.

SFR, opérateur précurseur dans le domaine des télécommunications, a été le premier opérateur français à lancer la 5G en France en novembre 2020. Avec la concrétisation de ce type de service, SFR souhaite participer à la modernisation de l'industrie, à la création d'offres sur mesure à destination des professionnels comme des particuliers ou encore à la monétisation de la 5G à travers la création de valeur pour l'ensemble des filières.

A fin octobre 2022, déjà plus de 6600 communes bénéficient d'une couverture 5G de SFR pour près de 60% de la population française.