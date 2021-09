SFPI : le résultat opérationnel courant ressort en forte hausse à 21,8 ME au 30/6

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de SFPI au 30 juin 2021 est de 283,3 ME, en hausse de 25% par rapport à 2020, retrouvant quasiment son niveau de 2019 de 286 ME. Le résultat opérationnel courant ressort en forte hausse à 21,8 ME, contre (2) ME en 2020. Le résultat net des entreprises consolidées est aussi en forte hausse. Il s'élève à 15,8 ME, contre (4,7) ME en 2020.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres du groupe s'élèvaient à 223 ME contre 214,2 ME au 31 décembre 2020. La structure financière demeure solide. Le groupe dispose d'un excédent financier net de 62,1 ME.

En 2021, les flux liés aux activités de financement comprennent notamment la distribution des dividendes (5,7 ME), le rachat d'actions d'autocontrôle (3,7 ME) et les remboursements des dettes auprès des établissements de crédit (10,4 ME).

Perspectives

Pour l'exercice 2021, le Groupe envisage un chiffre d'affaires annuel réévalué à la hausse, à 555 ME (540 ME avait été annoncé fin 2020).

Pour Henri Morel, PDG et fondateur de Sfpi Group : "3 facteurs concourent à ces résultats vigoureux. D'abord, un effet volume : nous faisons face à une demande soutenue qui se confirme dans l'ensemble des métiers du groupe. Ensuite, un accroissement de notre productivité : nous observons les premiers effets de notre plan de transformation et de rationalisation engagé avant la crise et accéléré durant ces 18 derniers mois. Enfin, un effet valeur qui s'amorce : nous avons anticipé la hausse des matières premières en augmentant progressivement nos prix. Cette reprise est dynamisante, mais elle reste pleine d'incertitudes. Nous devrons demeurer particulièrement attentifs jusqu'à la fin de l'année."