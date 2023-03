SFPI Group finalise l'acquisition de la société italienne Viro

(Boursier.com) — SFPI Group, par l'intermédiaire de son pôle DOM Security et de sa filiale italienne DOM CR, a finalisé le 9 mars l'acquisition de 100% des titres de la société italienne Viro auprès de ses dirigeants historiques, la famille Innocenti.

L'opération porte également sur l'acquisition des titres de la société Viro Tronic qui porte l'ensemble immobilier hébergeant l'activité de Viro.

Fondée en 1942, la marque Viro est reconnue comme un spécialiste de solutions de verrouillage et propose une gamme de produits étendus. Outre les cadenas de sécurité, produits phare de la marque, Viro conçoit, fabrique et assemble des serrures électriques, en applique ou encore des cylindres ou cadenas pour vélo.

La société Viro emploie 70 personnes en Italie, à Bologne.

Viro spa a réalisé en 2022, un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros et un EBIT de 6,5%. Plus de 45% du chiffre d'affaires est réalisé en l'Italie et près de 65% en Europe. Viro détient une participation majoritaire dans une filiale en Afrique du Sud qui emploie 20 personnes.

Les sociétés Viro et Viro Tronic ont été respectivement acquises pour 7,2ME et 6,8 ME.

Cette acquisition renforce le catalogue produit de Dom Security grâce à une offre qualitative de cadenas, serrures, cylindres, produits pour deux roues.

Fort de 1.700 points de vente en Italie et d'un réseau de distribution important en Europe et sur plusieurs continents, Dom Security s'ouvrent ainsi la porte à de nouveaux marchés.