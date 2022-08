Sfpi Group fait l'acquisition de Wo&Wo, acteur majeur de la protection solaire en Autriche

(Boursier.com) — Le Groupe SFPI confirme avoir finalisé l'acquisition de 100% des titres de la société autrichienne WO&WO auprès de la holding industrielle ADCURAM. Fondée en 1952, la société, basée à Graz en Autriche est spécialisée dans la protection solaire haut de gamme pour le bâtiment : stores extérieurs (bannes, stores coffres, stores de vérandas, brise soleil), volets roulants et battants, stores intérieurs (vénitiens, enrouleurs) et moustiquaires. L'entreprise WO&WO a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 60 ME et un EBIT de 6% environ. 70% du chiffre d'affaires est réalisé dans la zone Allemagne, Autriche, Suisse, 10% en France et 20% ailleurs dans le monde.

La société emploie 310 personnes sur 3 sites industriels (deux dans la région de Graz en Autriche et un à B?eclav en République Tchèque) et 3 filiales commerciales en Allemagne, Suisse et France.

La valeur d'entreprise est basée sur un multiple d'EBIT moyen retraité (hors impact IFRS16) de l'ordre de 8. La transaction est financée pour ? par un emprunt bancaire et pour le reste par les fonds propres du groupe.

Pour l'exercice 2022, la contribution de l'acquisition au chiffre d'affaires du Groupe devrait être de l'ordre de 20 à 25 ME.

Cette acquisition renforce l'activité de SFPI GROUP dans le domaine stratégique de la protection solaire, en forte croissance en Europe. Elle permet également à SFPI GROUP de se développer, sur cette activité, en dehors du marché français, marché historique du pôle MAC. Enfin, WO&WO et la division MAC pourront mettre en commun leurs savoir-faire et renforcer leur portefeuille de produits complémentaires pour améliorer encore l'offre et le service client.