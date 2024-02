SFPI Group : chiffre d'affaires 2023 de 687,6 ME

(Boursier.com) — SFPI Group a réalisé sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 687,6 ME, en hausse de 9,3% par rapport à l'exercice 2022 et supérieur aux dernières prévisions.

SFPI explique que cet accroissement provient pour 41% de la croissance organique (soit 24 ME) et pour 59% des opérations de croissance externe (soit 35 ME). En effet, en 2023, SFPI GROUP a intégré la société italienne VIRO, acquise en mars 2023 et comptabilisé 12 mois de chiffre d'affaires pour la société autrichienne WO&WO, acquise en juillet 2022. Ces deux intégrations ont généré respectivement 10,5 ME et 45ME de chiffre d'affaires sur l'année 2023.