SFL vend 'Le Vaisseau' (Issy-les-Moulineaux) à l'Institut Catholique de Lille

SFL , société de référence de l'immobilier tertiaire "prime" parisien, annonce avoir cédé l'immeuble "Le Vaisseau", situé sur l'Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, à l'Institut Catholique de Lille, qui a pour projet d'y déménager l'antenne de sa Faculté de Droit, déjà implantée à Issy-Les-Moulineaux depuis 2013, pour un montant hors droits de 27 millions d'euros.

Cet immeuble d'environ 6.300 m(2) à l'architecture exceptionnelle, comme en témoignent notamment sa façade atypique et son toit amovible, a été conçu par Jean Nouvel pour le compte de l'agence de publicité CLM BBDO qui l'a achevé en 1992.

Aude Grant, DGA Asset Management & Investissements de SFL commente : "Nous sommes très heureux de céder cet immeuble à l'Institut Catholique de Lille, et de participer à la transformation des immeubles de bureaux, quand un nouvel usage apparaît comme créateur de valeur. Un travail en excellente intelligence avec les équipes de l'Institut Catholique de Lille et des Ateliers Jean Nouvel a rendu possible ce projet ambitieux."