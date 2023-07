SFL : un taux d'occupation physique historique

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Société Foncière Lyonnaise (SFL) s'élèvent à 111,4 millions d'euros au 1er semestre 2023 (98 ME au 1er semestre 2022), affichant une forte progression de +13,4 ME (+13,7%).

A périmètre constant (sur les surfaces en exploitation, exclusion faite de toutes les variations de périmètre impactant les deux semestres comparés), les loyers progressent de 8,4 ME (+10,1%), du fait notamment, outre l'indexation (+3,9 ME), de l'amélioration du taux d'occupation du patrimoine en exploitation suite aux nouvelles commercialisations intervenues en 2022 et 2023.

Le résultat opérationnel courant (retraité du résultat des cessions et de la valorisation du patrimoine) s'établit à 97,2 ME au 1er semestre 2023 (78,1 ME au 1er semestre 2022), en très forte progression de +24,6%.

Le résultat net récurrent part du Groupe EPRA s'établit à 53,2 ME au 30 juin 2023 (48,9 ME au 30 juin 2022).

Le résultat net consolidé part du Groupe au 30 juin 2023 s'élève à -177,5 ME (221,5 ME au 30 juin 2022).

Le 1er semestre 2023 a été marqué par une activité locative soutenue avec notamment des baux signés avec des locataires déjà présents dans le portefeuille SFL, et un taux d'occupation physique historique de 99,7%.

Au 30 juin 2023, l'Actif Net Réévalué EPRA NTA est de 98,7 euros/action (4,233 MdsE, soit -8,1% sur 6 mois) et l'EPRA NDV de 98,5 euros/action (4,225 MdsE soit -9,1% sur 6 mois), après avoir servi un dividende exceptionnel de 4,2 euros/ action en avril 2023.