SFL signe une ligne de crédit revolving syndiquée de 835 ME

(Boursier.com) — SFL indique avoir signé une ligne de crédit bancaire revolving pour un montant de 835 ME. Cette facilité d'une maturité de cinq ans (plus deux options d'extension d'un an chacune) se substitue pour partie à des lignes existantes et renforce par ailleurs la liquidité du groupe. La nouvelle ligne intègre un mécanisme d'ajustement de la marge en fonction de l'atteinte de trois critères de développement durable cohérents avec les objectifs et la stratégie du groupe en termes de réduction des émissions carbone, de certification des actifs, et de notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark qui analyse et compare la performance RSE et les meilleures pratiques des sociétés du secteur). "Cette transaction, qui, effectuée dans un environnement financier incertain, reflète la robustesse du bilan de SFL, permet de refinancer des lignes existantes, et donne à SFL les moyens de saisir des opportunités de croissance", ajoute Dimitri Boulte, Directeur Général de SFL.

La ligne a été syndiquée auprès d'un pool bancaire de grande qualité, rassemblant 10 banques de premier ordre. BNP Paribas et CaixaBank ont agi en tant que coordinateurs développement durable, BNP Paribas étant par ailleurs coordinateur de l'opération et agent du crédit.