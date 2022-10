SFL : primé pour sa politique RSE

(Boursier.com) — Avec des scores au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 2022 de 91/100 sur le "Standing Investments benchmark" et de 95/100 sur le "Development benchmark", soit parmi les meilleurs depuis sa première participation en 2012, Société Foncière Lyonnaise (SFL) s'est vue décerner à nouveau le label '5 Stars' par le GRESB la positionnant parmi les sociétés foncières de bureaux en Europe en tête du classement.

Le GRESB évalue chaque année les actions en termes de développement durable à travers la revue de la performance environnementale des actifs, des labels & certifications obtenus, ainsi que la nature de la collaboration entretenue avec les parties prenantes sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance

SFL s'est également distinguée en remportant un 'Gold Award' pour les BPR (Financial Best Practices Recommendations) et un 'Gold Award' pour les sBPR (Sustainability Best Practices Recommendations) de l'EPRA.

Ces prix valident l'excellente qualité du rapport annuel et de la déclaration de performance extra-financière, en adéquation avec les meilleures pratiques de l'EPRA en matière d'information financière et de responsabilité sociétale.