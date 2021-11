SFL précommercialise 90% de son opération Cézanne Saint-Honoré

(Boursier.com) — Société Foncière Lyonnaise (SFL) a signé 3 baux en l'état futur d'achèvement au sein du centre d'affaire Cézanne Saint-Honoré, immeuble de 26.000 m2 de part et d'autre d'une rue privative bordée de restaurants. Un des deux bâtiments, historiquement occupé par Freshfields, fait actuellement l'objet d'une réhabilitation ambitieuse, portant sur la rénovation du hall et des plateaux de bureaux, la création d'une terrasse privative de 300 m2 et l'amélioration des performances environnementales.

SFL accueillera au printemps 2022 la société d'investissement cotée Wendel Investissement, le cabinet d'avocats Lacourte Raquin Tatar, et la banque d'affaires Lincoln International, pour des durées fermes de 9 à 12 ans. Ces sociétés ont choisi Cézanne Saint-Honoré pour la qualité de ses plateaux de plus de 1 500 m(2), sa capacité à accueillir du public (une partie des locaux du cabinet d'avocats LRT est ERP), et pour son impressionnante terrasse en rooftop. Le loyer moyen de ces trois transactions locatives s'élève à près de 890 euros/m2.