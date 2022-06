SFL pré-commercialise la totalité de l'immeuble parisien Biome auprès de La Banque Postale et de SFIL

(Boursier.com) — Alors que la réception de l'immeuble est attendue pour l'été, SFL, la société de référence de l'immobilier tertiaire "prime" parisien, annonce l'arrivée prochaine de La Banque Postale et de SFIL sur l'ensemble des bureaux de l'immeuble "Biome", situé 112-114 avenue Emile Zola / 52 rue Violet - Paris 15e, aux termes d'une opération de restructuration d'envergure portant sur près de 25.000 m(2).

La transaction porte sur la totalité des surfaces de bureaux et accessoires (RIE, services, centre de conférence), soit plus de 23.000 m(2).

Acteurs majeurs du financement de l'économie française et des collectivités locales, La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste, et SFIL ont signé deux baux en vue d'une installation de leurs équipes à partir de mi 2023, après réalisation des travaux d'aménagement interne.

L'ensemble a été acquis par SFL en 2017 et est le siège historique de la SMA BTP. C'est un immeuble emblématique des années 60, oeuvre des architectes Fernand et Francis Leroy, Raymond Lopez et Henry Pottier. Situé dans un quartier mixte présentant une qualité de vie indéniable, Biome est par ailleurs implanté sur une parcelle de 6.000 m(2), offrant l'opportunité de construire un immeuble unique, exemplaire en termes d'ambition environnementale et vitrine du savoir-faire de SFL.