SFL : fort dynamisme des revenus locatifs

(Boursier.com) — Au 30 septembre, les revenus locatifs de Société Foncière Lyonnaise s'élèvent à 151,7 millions d'euros (130 ME au 30 septembre 2021), affichant une progression exceptionnelle de +16,7%. La croissance est de 8% à périmètre constant.

SFL bénéficie pleinement de sa stratégie "prime" et de la dynamique du marché locatif à Paris. Activité soutenue malgré un taux de quasi pleine occupation (99%) avec 36.000 m2 commercialisés à fin septembre 2022.

"Malgré un contexte géopolitique et économique difficile, le marché locatif de l'immobilier tertiaire francilien est de plus en plus polarisé, les entreprises faisant le choix de Paris et d'immeubles à haute valeur ajoutée ; dans ce cadre, la stratégie de SFL paye avec des agrégats qui sont tous très bien orientés et qui démontrent la pertinence du business model de la société malgré les incertitudes", explique Dimitri Boulte, DG de SFL.

SFL souligne la reprise d'activité pour Paris intramuros, observée fin 2021, notamment pour les actifs prime et les mieux localisés et engrange des succès commerciaux notables comme sur Biome.

Dans ce contexte, SFL a commercialisé près de 36.000 m2 de surfaces, pour un loyer facial moyen de bureau à 704 euros/m(2) pour une durée ferme moyenne de 8,2 ans, et un taux d'accompagnement de l'ordre de 17%, chiffres qui attestent de la très bonne tenue du marché parisien et de la grande résilience du business model de SFL.

Au 30 septembre 2022, le taux d'occupation physique du patrimoine en exploitation atteint un niveau inédit et historiquement élevé de 99,5% (98% au 31 décembre 2021). La vacance financière (EPRA Vacancy Rate) s'établit à 0,6% (1,7% au 31 décembre 2021).

Endettement maîtrisé

L'endettement net consolidé de SFL s'établit à 2,473 milliards d'euros au 30 septembre 2022 (1,792 MdE au 31 décembre 2021), soit un ratio d'endettement de 27,7% de la valeur d'expertise du patrimoine au 30 juin 2022. Le coût moyen de la dette après couverture est de 1,2% et la maturité moyenne de 4,1 années. Le niveau d'ICR (Interest Coverage Ratio) est de 5,9x à fin septembre 2022.

Au 30 septembre 2022, SFL bénéficie par ailleurs de 940 ME de lignes de crédit non utilisées.