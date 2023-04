SFL : du mouvement à Paris

(Boursier.com) — SFL cède à Générale Continentale Investissements (GCI) et

Eternam l'immeuble 6 rue de Hanovre à Paris (2e).

Propriété de SFL depuis 1958, le 6 rue de Hanovre est un immeuble parisien historique situé à quelques pas de l'Opéra, dans le 2e arrondissement de Paris. L'actif en R+8, dont la façade est inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, développe 3.000 m(2) de bureaux et 1.600 m(2) de sous-sol.

Suite au départ de la société Pretty Simple en octobre 2022, SFL a initié des travaux de rénovation de la façade, qui seront repris par les acquéreurs, qui envisagent de restructurer l'immeuble.

L'actif est cédé vacant, en l'état pour un prix de 58,3 ME net vendeur.