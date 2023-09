SFL a livré les locaux de la future Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris

(Boursier.com) — Au terme d'une opération initiée en 2014 et dans le cadre d'un BEFA signé en 2018 avec Cartier (groupe Richemont), SFL a livré le 21 juillet 2023 les locaux de la future Fondation Cartier pour l'art contemporain soit près de 16.000 m(2) de surfaces de commerce dans son ensemble immobilier Louvre Saint-Honoré.

Le projet constitue l'une des opérations majeures de SFL de ces 20 dernières années, et l'opération commerciale la plus significative en cours au coeur de Paris. Un Bail en Etat Futur d'Achèvement (BEFA) sous conditions suspensives a été signé en 2018 avec un engagement ferme de 20 années minimum extensibles 20 ans.

SFL a confié à Petit, filiale de Vinci Construction France, le soin de réaliser cette opération unique au sein de son ensemble immobilier Louvre Saint-Honoré (Palais Royal) tout en maintenant en activité les bureaux du Louvre des Entreprises (30.000 m(2)). Le projet a été confié aux Ateliers Jean Nouvel (AJN) qui en assurent la maîtrise d'oeuvre pour Cartier et SFL.

La montée en gamme de l'immeuble s'opère également avec la revalorisation par AJN de l'ensemble des accès des bureaux, la création d'un espace services de haut standing (cafeteria, salles de réunion partagées), et celle d'un nouvel espace de restauration en 1er jour, conçus par Ana Moussinet.

La fondation ouvrira ses portes au terme du chantier d'aménagement qui fait suite aux travaux réalisés par SFL.

"Nous sommes très fiers de cette opération unique à Paris, et qui est sans aucun doute, l'un des projets les plus sophistiqués que nous ayons eu à réaliser ces dernières années. Elle rassemble toutes les complexités qu'on peut trouver dans les projets immobiliers et vient démontrer le savoir-faire remarquable des équipes de SFL pour monter des opérations de transformation immobilière exceptionnelle dans Paris en milieu occupé. La création de valeur est très significative et démontre qu'à Paris il y a de la place pour les projets les plus audacieux. Notre mission est de rendre possible des concepts extraordinaires dans des immeubles historiques pour contribuer au rayonnement de Paris, ce sera chose faite avec ce projet hors normes", a commenté Dimitri Boulte, Directeur général de SFL.

Dans cette opération, SFL était conseillée par Gide, et assistée en tant que Maître d'ouvrage par Vinci Immobilier et Ma.