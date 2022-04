Sfit change de nom et devient METAVISIO

(Boursier.com) — GROUP SFIT, société française spécialisée dans la recherche, la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, change de nom et devient METAVISIO (THOMSON Computing) pour accompagner la présence croissante de l'entreprise à l'international. L'Assemblée générale des Actionnaires qui s'est tenue le 25 avril 2022 a adopté à l'unanimité la résolution proposée par le Conseil d'Administration portant sur le changement de dénomination sociale du Groupe en METAVISIO (THOMSON Computing).

METAVISIO incarne les valeurs d'agilité et d'innovation qui font l'ADN de la société. Ce changement de nom correspond à la volonté des dirigeants d'accélérer le développement commercial du Groupe et de faire rayonner la marque THOMSON Computing en France et à l'international.

Stéphan Français, fondateur et Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) déclare : "Ce changement de nom reflète la nouvelle ambition internationale du Groupe. Forte de 9 années de croissance, METAVISIO (THOMSON Computing) développe son expertise au profit de clients en France, en Europe et en Amérique du Nord. Grace à sa gamme de produits innovants, connectés et accessibles à tous, la société a renforcé en début d'année son empreinte internationale avec la signature de plusieurs accords de distribution, notamment au Royaume Uni, en Europe du Sud et en Scandinavie. Dans ce contexte, ce changement de nom, porté par l'ensemble des équipes, prend tout son sens. Plus dynamique et plus universel, il s'inscrit dans la continuité de notre histoire tout en reflétant les nouvelles aspirations de METAVISIO, à savoir bâtir une marque européenne et mondiale de l'informatique grand public. Ceci afin d'offrir les dernières technologies au meilleur prix, sur les segments d'entrée et de milieu de gamme délaissés par les géants américains et chinois de l'informatique. Cette nouvelle identité marque pour nous une étape décisive dans notre développement."

Le libellé de l'action, cotée sur Euronext Access+ à Paris, deviendra "METAVISIO" prochainement. Les codes mnémonique (MLTHO) et ISIN (FR00140066X4) restent inchangés.