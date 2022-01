SFCMC renoue avec les bénéfices sur l'exercice

(Boursier.com) — L 'épidémie de la Covid-19, qui a commencé en Chine début 2020, s'est progressivement étendue sur tous les continents, y compris l'Europe. Les mesures sanitaires mises en place pour freiner la diffusion du virus dans chaque pays, et en particulier en France, ont affecté l'ensemble des activités et établissements du Groupe sur tout le 1er semestre de l'exercice et jusqu'au 19 mai 2021.

FCMC a pris, comme en 2020 et en réactivité aux événements, un certain nombre de mesures et continue de suivre de près l'évolution de la situation. Les actions menées comprennent entre autres : la mise au chômage partiel d'un grand nombre de collaborateurs du Groupe ; la suspension des contrats de sous-traitance ; la réduction de certains coûts d'exploitations ; la suspension du paiement de loyer ; la revue à la baisse des investissements prévus sur 2021. Le Groupe a également sollicité : l'exonération de charges sociales ; l'aide "coûts fixes" ; l'aide "fonds de solidarité" ; des prêts garantis par l'Etat.

En dépit de ces mesures, l'activité et la performance du Groupe au 31 octobre 2021 ont été impactées par la crise. Le chiffre d'affaires du Groupe au 31 octobre 2021 s'établit à 84,6 millions d'euros (67,5 ME pour l'exercice précédent et 148,9 ME au 31 octobre 2019).

Le chiffre d'affaires hébergement enregistre une progression de 113,2% par rapport à l'exercice 2020 avec un taux d'occupation en progression de 5,8 points (60,9% contre 55,2% en 2020) et des recettes moyennes par chambre en augmentation de 386,6 euros. Le produit brut des jeux est en diminution de 23,5%.

Dans ces conditions, l'excédent brut d'exploitation est de 28,2 ME (-1,6 ME sur l'exercice précédent). La variation de l'EBE est de +29,8 ME, dont +1,1 ME sur le pôle casinotier et + 29,1 ME sur le pôle hôtelier.

Le résultat net part du Groupe s'élève à +3,9 ME (-13,1 ME en 2020 et +14,3 ME en 2019).

Endettement

Le Groupe a obtenu en date du 15 décembre 2020 et du 25 juin 2021 deux prêts garantis par l'Etat (PGE) supplémentaires à hauteur de 30 ME et a renouvelé l'échéance du PGE obtenu l'an dernier (20 ME) de 5 années supplémentaires, portant la somme des PGE à 50 ME au 31 octobre 2021. La trésorerie nette s'élève au 31 octobre 2021 à +9,7 ME contre une dette nette de -9,0 ME au 31 octobre 2020.

Compte tenu de sa trésorerie disponible et des perspectives d'activités, le Groupe a procédé au remboursement du 2e PGE à hauteur de 10 ME le 15 décembre 2021.

S'agissant du Casino Barrière Les Princes, le Groupe ne s'est pas porté candidat pour prolonger l'exploitation jusqu'au 31 octobre 2022. La concession du Casino Les Princes est donc arrivée à son terme le 31 octobre 2021.

Pour la concession du Casino Barrière Le Croisette, un accord a été conclu avec la ville de Cannes permettant le renouvellement de la concession du casino pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 octobre 2022.

Perspectives

Les industries du jeu, de la restauration, hôtelières et du spectacle se trouvent à nouveau lourdement affectées par la crise sanitaire de la Covid-19. Dans ce contexte, le Groupe poursuit son plan de limitation des coûts et des investissements à l'essentiel dans l'attente d'une meilleure visibilité sur la reprise des activités.

La concession du Casino Barrière Le Croisette prend fin le 31 octobre 2022. La ville de Cannes a lancé un appel d'offres pour l'exploitation du casino à compter du 1er novembre 2022 et ce pour une durée de 12 ans. La SFCMC a déposé une offre et est dans l'attente de la décision de la Ville de Cannes.