SFCMC : mise en place d'un programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — La Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC) annonce que l'ensemble des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée générale mixte réunie le 4 octobre ont été adoptées.

L'assemblée générale a ainsi ratifié la nomination de Mme Joy Barrière-Desseigne en tant qu'administrateur.

Elle a également autorisé la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions propres et l'autorisation d'annuler les actions rachetées. Ce programme de rachat, valable pour 18 mois, porte sur 10% du capital et permet l'achat d'actions, y compris en achat de blocs, en vue de les annuler, de les remettre aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, aux salariés ou aux mandataires sociaux ou dans le cadre d'opérations de croissance externe, ou encore d'animer le marché des titres.

Le prix d'achat unitaire maximum a été fixé à 1.760 euros.

Le conseil d'administration se réunira le 5 octobre 2023 afin de décider d'utiliser ce programme pour réaliser l'acquisition de 10% du capital auprès de FHC au prix de 1.400 euros par action, et d'annuler ces actions.