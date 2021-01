SFCMC : en perte de 13,1 ME en 2020 avec la crise sanitaire

SFCMC : en perte de 13,1 ME en 2020 avec la crise sanitaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'épidémie de Covid-19 s'est progressivement étendue sur tous les continents, y compris l'Europe. Les mesures sanitaires mises en place en France pour freiner la diffusion de ce virus ont affecté l'ensemble des établissements du Groupe dès le début du mois de mars 2020. Le 15 mars 2020, l'exploitation des établissements de Société Fermière du Casino Municipal de Cannes a totalement cessé jusqu'à début juin pour les casinos sur décision gouvernementale et jusqu'à fin juin pour les hôtels privés de clientèle. Malheureusement, l'évolution épidémique en métropole a obligé une nouvelle fermeture des établissements cannois à compter de fin octobre 2020. Depuis, tous nos établissements, à l'exception de l'Hôtel Le Carl Gustaf à Saint-Barthélemy, sont à nouveau fermés.

Face à ce contexte exceptionnel, le Groupe a pris un certain nombre de mesures et continue de suivre de près l'évolution de la situation. Les actions menées comprennent entre autres : la mise au chômage partiel de la très grande majorité des collaborateurs ; la réduction des charges d'exploitation ; le report d'échéances fiscales et sociales ; la revue à la baisse des investissements prévus sur 2020 (-1,9 million hors l'Hôtel Le Carl Gustaf à Saint Barthélémy) ; la suppression de la distribution de dividendes aux actionnaires au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2019 (7,4 ME).

Les activités ont été impactées par la fermeture des établissements, par l'annulation des congrès et salons internationaux majeurs (Festival de Cannes, Mipim, Tax free...) et par l'absence de clientèle étrangère sur la saison estivale. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires du Groupe au 31 octobre 2020 s'établit à 67,5 ME (148,9 ME pour l'exercice précédent).

Le chiffre d'affaires hébergement enregistre une diminution de -70,2% par rapport à l'exercice 2019 avec un taux d'occupation de 55,2% (76,6% en 2019), soit une baisse de 21,5 points et des recettes moyennes par chambre en baisse de 145,3 euros (298,3 euros contre 443,6 euros en 2019). Le produit brut des jeux enregistre une baisse de 42%.

L'excédent brut d'exploitation est de -1,6 ME (+33,5 ME sur l'exercice précédent). La variation de l'EBE de -35,1 ME (-35,9 ME sur le pôle hôtelier et +0,9 ME sur le pôle casinotier).

Le résultat net part du Groupe s'élève à -13,1 ME (+14,3 ME en 2019), soit une variation de -27,4 ME. Le résultat net 2020, compte tenu des résultats déficitaires, intègre un produit d'impôt sur les sociétés de 4,3 ME.

La dette nette s'élève au 31 octobre 2020 à 9 ME (+27,7 ME de trésorerie au 31 octobre 2019). Le Groupe a obtenu sur l'exercice un Prêt Garanti par l'Etat de 20 ME pour faire face aux difficultés de trésorerie, conséquence directe de la crise sanitaire.

Perspectives

Les concessions des deux casinos Le Croisette et Les Princes expirant le 31 octobre 2021, la Ville de Cannes a initié, début octobre, la procédure en vue de leur renouvellement. Sur autorisation donnée par son Conseil d'Administration, le Groupe SFCMC a répondu et formulé des propositions aux deux appels d'offres en date du 26 novembre 2020. A la date d'arrêté des comptes, le Groupe SFCMC n'a pas de retour de la Ville de Cannes.

Afin de permettre le financement à court terme de la société et de ses filiales, le Groupe SFCMC a sollicité et obtenu le 15 décembre un second Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 10 ME. Le cumul des prêts garantis par l'Etat sur le Groupe SFCMC est par conséquent de 30 ME.

Tous les établissements du groupe, à l'exception de l'Hôtel Le Carl Gustaf à Saint Barthélémy, sont à nouveau fermés depuis fin octobre 2020. Dans ce contexte, la société poursuit son plan de limitation des coûts et des investissements à l'essentiel dans l'attente d'une meilleure visibilité sur la reprise des activités du Groupe.