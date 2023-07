SFCA : le second semestre sera dans la continuité du premier

(Boursier.com) — Le 1er semestre de l'exercice 2022-2023 s'est déroulé pour la première fois depuis 3 ans dans un environnement sans perturbations ou contraintes liées à la crise sanitaire, ce qui était encore le cas lors du 1er semestre de l'exercice précédent. Le Groupe délivre ainsi une performance semestrielle solide, en croissance et rentable, confirmant sa trajectoire de développement...

Ainsi, le Groupe Société Française de Casinos a enregistré sur le 1er semestre de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires brut consolidé de 10,46 millions d'euros, en croissance de +16,6%. Cela témoigne de l'attractivité des établissements du Groupe et de leurs localisations ainsi que de la pertinence des investissements réalisés.

L'Ebitda ressort à 1,43 ME (13,6% du chiffre d'affaires), soit une progression de +22,1% plus rapide que le chiffre d'affaires. Cette performance reflète la capacité du Groupe à maîtriser ses dépenses opérationnelles, malgré l'impact du contexte inflationniste sur certains coûts.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 790 kE en progression de +55,8%. Le résultat opérationnel ressort à 797 kE.

Le résultat net part du groupe est en bénéfice de 757 kE (874 kE au 1er semestre 2021-2022).

Structure financière saine

Renforcés par le résultat net, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 10,79 ME au 30 avril 2023 (10,07 ME à la clôture de l'exercice précédent).

Le groupe enregistre une très bonne conversion en cash de son Ebitda. Le free cash-flow de 0,80 ME a permis de renforcer la trésorerie disponible qui ressort à 6,05 ME au 30 avril 2022.

L'endettement financier brut est à 7,71 ME. Hors IFRS 16, le Groupe SFCA est en situation de trésorerie nette de 0,87 ME et dispose d'une situation saine pour poursuivre son développement.

Société Française de Casinos a procédé, en mai 2023, au remboursement d'une nouvelle annuité de 0,92 ME sur le plan d'apurement de Collioure.

Perspectives

Le second semestre devrait s'inscrire dans la continuité de l'activité du 1er semestre.

Société Française de Casinos poursuit ses actions commerciales et marketing pour accroître la fréquentation des casinos tout en continuant de renforcer son offre de jeux avec des investissements ciblés.