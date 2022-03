SFC se félicite de la décision du Tribunal de Commerce de Paris contre Groupe Circus

(Boursier.com) — Société Française de Casinos annonce que le Groupe Circus a été débouté, le 11 mars dernier par le Tribunal de commerce de Paris, de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de l'action qu'il avait intentée contre Framéliris et Casigrangi à la suite de l'acquisition par Casigrangi des titres SFC cédés par Framéliris.

En octobre 2020, Groupe Circus avait assigné Framéliris et Casigrangi afin notamment " d'ordonner à la société Frameliris de régulariser le Contrat de cession de titres et dire et juger que toute revente des actions litigieuses de SFC par la société Frameliris serait nulle ".

Dans ce contexte, par jugement du 11 mars 2022 le Tribunal a notamment débouté Groupe Circus de l'ensemble de ses demandes.

"En conséquence, Casigrangi reste valablement propriétaire des titres cédés par Framéliris. La détention de titres de SFC par Casigrangi reste inchangée", explique SFC. Casigrangi détient 81,2% du capital social et des droits de vote de SFC.

Groupe Circus dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement pour interjeter appel, SFC tiendra ses actionnaires informés dans cette hypothèse.