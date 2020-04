SES : vive hausse

Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES bondit de plus de 6% à 5,7 euros en fin de matinée, bien aidé par une note d'Oddo BHF. Le broker est en effet passé à l''achat' sur la valeur. Parmi les autres notes d'analystes du jour, Kepler Cheuvreux a coupé sa cible de 9 à 6 euros en restant à 'conserver', et Goldman Sachs a ajusté son objectif de 9 à 8 euros en confirmant son conseil 'neutre'. Le marché est partagé sur l'opérateur satellites puisque, selon le consensus Bloomberg, 8 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 10,42 euros.