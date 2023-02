SES : violente chute après les résultats

(Boursier.com) — SES chute de 14,1% à 6,22 euros après la présentation de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. L'opérateur satellites a dégagé sur la période un Ebitda ajusté en hausse de 3% à 276 millions d'euros, contre 283 ME de consensus, pour des revenus de 544 ME (+17%). La marge associée s'effrite ainsi sur un an de 57,9% à 50,7%, inférieure aux 52,7% attendus par le marché. La perte nette atteint 232 ME contre un profit de 248 ME sur la même période de l'exercice 2021.

Sur l'ensemble de l'année 2022, la firme enregistre un Ebitda ajusté de 1,1 MdE (+1,3%) pour des revenus de 1,94 MdE (+9,1%). Le carnet de commandes brut de SES-17 et O3b mPOWER est en hausse de +28% sur un an et s'élève à plus d'un milliard de dollars. Le profit net s'établit à 189 ME contre 323 ME en 2021.

En 2023, le management table sur un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 MdE pour un chiffre d'affaires de 1,95 à 2 MdsE. Le groupe propose le versement d'un dividende 2022 de 0,50 euro par action, conforme à la politique de rémunération des actionnaires stable à progressive du Conseil.