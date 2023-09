SES va se déployer dans les 132 magasins Lapeyre

(Boursier.com) — SES et Lapeyre annoncent aujourd'hui le déploiement de la plateforme Vusion IoT Cloud et des étiquettes électroniques du Groupe dans les 132 magasins de l'enseigne en France.

Vusion permettra à l'enseigne française de répondre parfaitement à ses besoins d'affichage et d'information client en magasin. En effet, la large gamme d'étiquettes électroniques et de solutions développées par le Groupe permettra à Lapeyre de déployer en temps réel et grâce au Cloud, les prix et les caractéristiques techniques des références proposées par l'enseigne.

Les magasins et les équipes de Lapeyre auront également accès aux autres bénéfices de la plateforme : automatisation des prix et promotions, gestion des étiquettes électroniques à distance et en temps réel, gain de temps et d'efficacité en magasin, réduction des erreurs, amélioration de la satisfaction des clients.