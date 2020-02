SES : une bonne nouvelle sur la 'Bande-C' aux Etats-Unis ?

Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES gagne 0,7% à 13,2 euros en matinée à Paris, alignant une sixième séance de progression. Le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Ajit Pai, a proposé jeudi 9,7 milliards de dollars d'indemnisations aux opérateurs satellites utilisant la 'Bande-C' pour accélérer la libération des fréquences nécessaires au développement de la 5G dans le pays. Un montant auquel viendraient s'ajouter entre 3 et 5 Mds$ pour couvrir les frais de relocalisation.

A.Pai a déclaré qu'il soutenait des paiements accélérés de relocalisation pour "rendre disponible la 'Bande-C' pour le déploiement de la 5G le plus rapidement possible" et pour "aligner les intérêts privés des sociétés de satellites avec l'intérêt public".

I discussed the what/why/how/who regarding my C-band plan. As for when: if you truly believe that mid-band spectrum is especially critical, then waiting for Congress to act 1st isn't the best strategy. In fact, some might call it the absence of a strategy. https://t.co/bCkUxuTpgX pic.twitter.com/d5plJYaq8F — Ajit Pai (@AjitPaiFCC), via Twitter

Les entreprises de satellites, regroupées au sein du consortium 'C-Band Alliance' et dont font partie SES et Intelsat, devraient soutenir la proposition du patron de la FCC.

The @cbandalliance is pleased with Chairman Pai's statement regarding the C-band draft order today, and thanks the Chairman and the @FCC item. The CBA tomorrow. — C-Band Alliance 🛰️ (@cbandalliance), via Twitter

Les membres de l'Alliance avaient souffert en Bourse fin 2019 après qu'Ajit Pai se soit montré favorable à une mise aux enchères des fréquences de la 'Bande-C' plutôt qu'à une vente du spectre de gré à gré aux entreprises de téléphonie mobile.

Oddo BHF parle d'une nouvelle positive dans la mesure où elle fixe une date limite alors que la compensation serait supérieure à ce qui a été récemment rapporté. Cependant, la méthodologie d'allocation entre les principaux opérateurs SES, Intelsat et Eutelsat "reste un point d'interrogation", souligne le broker.