SES : tente de limiter ses pertes après le point annuel

(Boursier.com) — SES tente de limiter les dégâts en Bourse avec un titre qui cède 6,6% à 6,8 euros après avoir perdu plus de 14% en début de séance. L'action est sanctionnée après la présentation de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre ainsi que de prévisions trop courtes. L'opérateur satellites a dégagé sur la période un Ebitda ajusté en hausse de 3% à 276 millions d'euros, contre 283 ME de consensus, pour des revenus de 544 ME (+17%). La marge associée s'effrite ainsi sur un an de 57,9% à 50,7%, inférieure aux 52,7% attendus par le marché. La perte nette atteint 232 ME contre un profit de 248 ME sur la même période de l'exercice 2021.

Sur l'ensemble de l'année 2022, la firme enregistre un Ebitda ajusté de 1,1 MdE (+1,3%) pour des revenus de 1,94 MdE (+9,1%). Le carnet de commandes brut de SES-17 et O3b mPOWER est en hausse de +28% sur un an et s'élève à plus d'un milliard de dollars. Le profit net s'établit à 189 ME contre 323 ME en 2021.

En 2023, le management table sur un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 MdE pour un chiffre d'affaires de 1,95 à 2 MdsE. Mais le consensus misait sur un Ebitda ajusté supérieur, à 1,131 MdE. Le groupe propose le versement d'un dividende 2022 de 0,50 euro par action, conforme à la politique de rémunération des actionnaires stable à progressive du Conseil.

"Après ces résultats, nous nous attendons à ce que le consensus sur le chiffre d'affaires reste globalement inchangé, mais nous pensons que l'Ebitda pourrait être réduit en fonction des prévisions", affirment les analystes de JP Morgan. Sur le quatrième trimestre, Citi mentionne des résultats solides, mais un Ebitda ajusté inférieur de 2% au consensus, principalement en raison d'une contribution à la marge plus faible de la division gouvernement. Par ailleurs, si les perspectives semblent raisonnables sans l'impact des fluctuations des devises, "nous ne pouvons pas vraiment ignorer le change", souligne la banque, 'neutre' sur le dossier. Barclays ('surpondérer'") note lui que les perspectives d'Ebitda sont 'plus faibles' en raison de la baisse des ventes d'équipements à marge et des coûts associés au lancement des satellites mPOWER.