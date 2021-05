SES : sur orbite après la confirmation des objectifs

Crédit photo © SES

(Boursier.com) — En tête du SBF120, SES s'envole de plus de 10% à 6,7 euros, les investisseurs appréciant la confirmation des objectifs annuels de l'opérateur satellites. Le groupe vise toujours un Ebitda ajusté allant de 1,06 à 1,10 milliard d'euros pour des revenus compris entre 1,76 et 1,82 MdE. Au premier trimestre, la société a dégagé un bénéfice net de 69 millions d'euros (+35%) pour un chiffre d'affaires de 436 ME (-9%). L'Ebitda ajusté s'est établi à 268 ME (-6,9%). Des comptes supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe a par ailleurs annoncé le lancement d'un plan de rachat d'actions de 100 ME.

"SES bénéficie d'un positionnement unique grâce à des investissements ciblés et différentiés qui lui garantissent une croissance future, à une progression de l'Ebitda soutenue par d'importants flux de trésorerie et une baisse significative des dépenses d'investissement, et aux bénéfices générés par notre désengagement de la bande C outre-Atlantique", a déclaré Steve Collar, DG de SES.