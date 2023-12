SES Space & Defence remporte un contrat mondial de services par satellite pour soutenir l'USAGM

(Boursier.com) — SES Space & Defense, filiale de SES, assurera la distribution de diffusion par satellite en soutien de la division Global Network (GN) de l'Agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM), concernant la distribution mondiale de programmes vidéo et audio.

L'USAGM a attribué le contrat de 5 ans pour les services mondiaux par satellite (GSS) par le biais du véhicule contractuel Complex Commercial SATCOM Solutions (CS3) de la General Services Administration (GSA).

Cet accord soutient la division USAGM GN et vise à distribuer plus de 4.000 heures de programmes originaux chaque semaine à un public de plus de 215 millions d'individus, dans 100 pays.

"SES Space & Defense fournira des solutions gérées de bout en bout, comprenant le Broadcast Multiplex (MUX), la capacité de transpondeur, les services de téléport, la connectivité Internet, le réseau de distribution de base terrestre, la surveillance continue 24h/24, 7j/7 et 365j/an et un support opérationnel. Les services de réseau gérés fournis s'appuient sur les normes et les meilleures pratiques existantes et émergentes de l'industrie, et donneront à l'USAGM la flexibilité nécessaire pour répondre efficacement aux besoins actuels et futurs en matière de mise en oeuvre des programmes" commente le groupe.