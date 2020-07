SES signe avec BBC Studios

(Boursier.com) — SES va fournir des services de playout et distribution IP pour plus de 50 chaînes dans le cadre d'un contrat pluriannuel. BBC Studios (BBCS) et sa filiale UKTV ont ainsi choisi SES pour gérer la diffusion et la distribution de plus de 50 chaînes linéaires, ainsi que les services de vidéo à la demande (VOD) associés. SES a remporté ce contrat pluriannuel après avoir répondu à un appel d'offres de BBCS et UKTV, en soumettant une proposition de services répondant aux exigences commerciales, d'activité et de performances requises. Ce nouvel accord s'inscrit également dans la volonté de BBCS et UKTV d'innover dans le cloud au sein de l'industrie des médias.

"Nos audiences et annonceurs au Royaume-Uni et dans le monde entier attendent des services de haute qualité fournis de manière transparente. Dans un monde de la télédiffusion en pleine mutation, nous avons besoin de flexibilité et de réactivité pour répondre aux demandes en constante évolution du public. En choisissant SES, nous pensons avoir trouvé un partenaire qui s'engage à innover et qui peut répondre à nos futurs besoins commerciaux", a déclaré Marcus Arthur, President UK, Ireland BBC Studios & CEO UKTV.