SES : sélectionne United Launch Alliance pour lancer deux satellites en bande C aux USA

Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES a choisi la société américaine United Launch Alliance (ULA) pour lancer deux satellites en bande C. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du plan de compensation accélérée de la bande C de l'entreprise pour répondre aux objectifs de la Commission fédérale des communications de déployer des services 5G aux États-Unis. La fusée Atlas V de l'ULA sera lancée du Cap Canaveral, en Floride, en 2022 et transportera les deux satellites empilés.

Au début de cette année, SES a passé un contrat avec les sociétés américaines Northrop Grumman et Boeing pour la livraison de quatre satellites en bande C. Ces satellites permettront à SES de libérer 280MHz du spectre en bande moyenne pour une utilisation de la 5G tout en assurant la migration transparente des clients actuels de SES en bande C et la poursuite de la diffusion de la télévision numérique à près de 120 millions de foyers américains et d'autres services de données critiques. ULA lancera les deux satellites en bande C fabriqués par Boeing.