SES sélectionne... SpaceX

Crédit photo © Société SES

(Boursier.com) — SES a choisi SpaceX comme partenaire pour lancer les quatre satellites O3b mPOWER récemment commandés, destinés à son système de communication en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération. Tout comme les sept premiers satellites O3b mPOWER, ces quatre satellites supplémentaires seront lancés dans l'espace à bord de fusées Falcon 9 depuis Cap Canaveral. Quatre fusées Falcon 9 seront utilisées au total pour déployer tous les satellites O3b mPOWER.

Le système O3b mPOWER de SES intégralement financé est composé de 11 satellites à haut débit et à faible latence ainsi que d'une infrastructure terrestre automatisée et alimentée de manière intelligente. Construit par Boeing, chaque satellite générera des milliers de faisceaux dynamiques et pourra fournir des services de connectivité allant de 50 Mbits/s à plusieurs gigabits par seconde aux secteurs des télécommunications, maritime, aéronautique et de l'énergie, ainsi qu'aux gouvernements et institutions dans le monde entier.

SES a auparavant annoncé qu'il comptait Orange et Carnival Cruises parmi ses premiers clients pour O3b mPOWER. O3b mPOWER est le système MEO de nouvelle génération de SES. Son développement s'appuie sur le succès commercial de l'actuelle constellation O3b de SES, composée de 20 satellites MEO. Le système O3b fournit aujourd'hui des services de communications haute performance à des clients opérant dans près de 50 pays.

"SES et SpaceX ont révolutionné le secteur en 2013 lorsque SES est devenue la première société à lancer un satellite géostationnaire (GEO) commercial avec SpaceX et, plus tard, avec la toute première charge utile sur une fusée SpaceX ayant fait ses preuves en vol. Le prochain lancement d'O3b mPOWER en 2021 constituera une nouvelle étape historique grâce aux capacités térabit exceptionnelles du système de communications O3b mPOWER de SES", conclut fièrement le groupe.