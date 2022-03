SES s'offre l'activité GES de Leonardo !

(Boursier.com) — Leonardo DRS Inc. a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour vendre son activité Global Enterprise Solutions (GES) à SES pour 450 millions de dollars. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Leonardo DRS et de SES. La finalisation de l'accord est prévue pour le second semestre 2022 sous réserve des approbations réglementaires. "L'activité DRS GES est très respectée par ses clients et sur le marché des services de fournisseurs de communications par satellite (SATCOM), et nous sommes très satisfaits de l'accord conclu avec SES", a déclaré Bill Lynn, DG de Leonardo DRS. "Alors que l'activité DRS GES a prospéré, Leonardo DRS a réorienté son portefeuille, et le vendre est désormais le plus logique sur le plan commercial", a-t-il déclaré.

L'activité DRS GES est l'un des principaux fournisseurs de communications commerciales par satellite pour le gouvernement américain et fournit des solutions de communication et de sécurité par satellite critiques de classe mondiale à des clients partout dans le monde. SES prévoit d'organiser la business unit DRS GES sous l'égide de SES Government Solutions (SES GS). SES GS fournit des solutions de communication par satellite en exploitant les 70 satellites de SES en orbite géostationnaire et terrestre moyenne et en prenant en charge l'infrastructure au sol.

"SES GS est le seul opérateur de satellites disposant d'une expérience opérationnelle dans la fourniture de services SATCOM gérés multi-orbites et multi-bandes au Département de la Défense (DoD) et à ses combattants", a déclaré Pete Hoene, Président et CEO de SES Government Solutions. "Avec les relations étroites et de confiance de SES GS et DRS GES avec les agences gouvernementales américaines, nous sommes impatients de continuer à fournir des éléments essentiels pour répondre aux exigences de connectivité du DoD et fournir des communications sécurisées".

Leonardo DRS évalue régulièrement son portefeuille pour assurer un alignement solide avec les besoins et les priorités de ses clients. Alors que la société continue de se concentrer sur la transformation pour répondre aux priorités importantes du DoD, cette cession permettra à la société d'envisager des acquisitions potentielles plus importantes qui renforceraient ses capacités de base et ouvriraient de nouvelles opportunités de marché. "Alors que nous entrons dans une nouvelle phase passionnante chez Leonardo DRS, nous investissons dans nos forces pour améliorer nos capacités de base", a déclaré Lynn. "Nous regardons au-delà des progrès technologiques incrémentiels et évoluons vers un rôle plus important dans la production de technologies révolutionnaires et disruptives pour les besoins de nos clients aujourd'hui et dans le futur", a-t-il déclaré.

"La combinaison des activités de SES GS et de DRS GES unit le leader des réseaux satellitaires multi-orbites avec une intégration inégalée des communications par satellite du gouvernement américain", a déclaré Hoene. "SES GS et DRS GES ont tous deux la réputation de fournir les meilleures solutions réseau pour répondre aux exigences uniques et exigeantes du gouvernement américain".

La consolidation de GES avec SES GS devrait ajouter environ 40 millions de dollars d'Ebitda et bénéficiera de la combinaison de l'expansion future de l'activité et de 25 millions de dollars de synergies annualisés, y compris des opportunités de soutenir et d'améliorer les réseaux et services existants avec le multi-réseau orbital. L'acquisition devrait se révéler relutive en termes de bénéfices et de flux de trésorerie disponible par action "dès le premier jour", et sera financée à partir des ressources financières existantes. SES reste déterminé à maintenir un bilan solide compatible avec des ratios de qualité d'investissement.