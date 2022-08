SES s'offre DRS GES pour 450 millions de dollars

(Boursier.com) — SES prend 2,1% en bourse ce lundi sur les 7,5 euros. Le groupe a annoncé la finalisation de l'acquisition, pour 450 millions de dollars, de DRS Global Enterprise Solutions, ce qui doublera ses activités auprès du gouvernement américain dans les solutions de réseau satellite les plus avancées. SES et sa filiale à 100% SES Government Solutions (SES GS) ont annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de DRS Global Enterprise Solutions (GES) auprès de Leonardo DRS pour 450 millions de dollars, après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires. L'activité DRS GES sera associée à SES GS pour créer un fournisseur de solutions à grande échelle répondant aux besoins de communications par satellite multi-orbites du gouvernement américain et prenant en charge des missions partout sur terre, en mer ou dans les airs. La consolidation de DRS GES avec SES GS devrait débloquer 25 millions de dollars de synergies annualisées, le gouvernement devenant le plus grand segment d'activité de données de SES en termes de revenus.

L'activité combinée sera dirigée par David Fields, qui prendra ses fonctions le 1er août 2022, nommé par le SES GS Proxy Board. Fields a plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des communications par satellite et des services de technologie de l'information, et rejoint SES GS en provenance de DRS GES. Il succède au 'Brigadier Général' Pete Hoene, qui, après 11 ans à la tête de SES GS et des décennies de services dévoués dans le domaine des communications par satellite, prendra sa retraite.