SES : s'enflamme après les annonces

(Boursier.com) — SES est clairement le grand gagnant du jour en Bourse avec un titre qui s'envole de 15,5% à 6,65 euros. Les opérateurs ont très bien accueilli les annonces matinales de l'opérateur satellites, et notamment les résultats meilleurs que prévu et le lancement d'un plan de rachat d'actions. Bryan Garnier évoque une publication très positive avec beaucoup de bonnes nouvelles: le produit de la bande C arrive plus rapidement que prévu et une certaine visibilité est donnée sur l'allocation du capital avec un programme de rachat d'actions de 150 ME, limité jusqu'à présent, soit environ 5% de la capitalisation boursière, mais qui envoie un signal très positif. De plus, les résultats du deuxième trimestre sont nettement supérieurs aux attentes. Pour le courtier, la seule interrogation est sur les perspectives : elles ont été confirmées mais la guidance suppose un "calendrier de lancement nominal", ce qui n'est pas le cas en raison du retard de 'mpower sat' 5 et 6.