SES s'allie à SoftBank

(Boursier.com) — SES utilisera son infrastructure mondiale satellitaire et terrestre pour agréger et diffuser des événements sportifs en direct à SoftBank, afin que des millions de personnes à travers le Japon puissent profiter d'expériences de visionnage partagées, annonce le groupe. Les fans de sport japonais pourront profiter de plus de contenu sportif premium, puisque SoftBank Corp., qui est aussi un opérateur de télécommunications leader au Japon, s'est associé à SES pour l'agrégation et la diffusion d'événements sportifs en direct à ses entreprises clientes, telles que les chaînes de télévision et sociétés de distribution vidéo, a annoncé SES aujourd'hui.

"Qu'ils soient visionnés sur des appareils mobiles ou diffusés à la télévision, le tennis, le football, le golf et d'autres sports en direct font partie de nos contenus les plus populaires pour lesquels nous constatons une demande croissante", a déclaré Norioki Sekiguchi, vice-président de la division commerciale mondiale de SoftBank Corp. "Avec son infrastructure mondiale diversifiée et son accès à une variété de contenus sportifs, SES est dans une position unique pour nous aider à fournir une large gamme de contenus sportifs de très haute qualité à nos entreprises clientes au Japon".