SES recrute le directeur financier d'Aperam

(Boursier.com) — SES a nommé Sandeep Jalan en tant que nouveau directeur financier. Ainsi, l'actuel CFO d'Aperam S.A. assumera ses nouvelles fonctions à partir du mois de mai 2020. Le conseil d'administration de SES a donc nommé Sandeep Jalan CFO. Ce dernier dispose de 30 ans d'expérience à des fonctions de leadership dans les domaines financiers et opérationnels, en Asie et en Europe. Il était donc directeur financier d'Aperam, rôle tenu depuis 2014. Il avait précédemment officié chez ArcelorMittal, depuis 1999. Il y avait occupé diverses fonctions dont celle de directeur financier d'ArcelorMittal Long Carbon Europe, et faisait partie de l'équipe de fusions et acquisitions responsable de nombreuses opérations de croissance externe dans l'acier et le secteur minier. Sandeep Jalan, de nationalité indienne, prendra chez SES la succession d'Andrew Browne, qui avait quitté ses fonctions en octobre.