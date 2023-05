SES : publication bien accueillie

(Boursier.com) — A contre-courant, SES se distingue, sur un gain de 5% à 5,9 euros. L'opérateur satellites a confirmé ses objectifs 2023 après avoir dévoilé des résultats plus solides que prévu au premier trimestre. Sur la période, le groupe a enregistré un Ebitda de 265 millions d'euros (-3,2% en glissement annuel) pour un chiffre d'affaires de 490 millions d'euros (+9,6% en glissement annuel). Le consensus tablait respectivement sur 256,3 ME et 486 ME.

Les perspectives 2023 sont ainsi inchangées et en bonne voie de réalisation : un CA de 1.950 à 2.000 millions d'euros avec un EBITDA ajusté de 1.010 à 1.050 millions d'euros.