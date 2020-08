SES progresse après les résultats intermédiaires

(Boursier.com) — Dans un marché hésitant en cette fin de semaine, SES gagne 1,2% à 6,3 euros après la publication de résultats intermédiaires résilients et un ajustement à la marge de ses prévisions annuelles en raison de l'impact potentiel de la pandémie de coronavirus sur ses activités au deuxième semestre. L'opérateur luxembourgeois de satellites vise désormais un bénéfice opérationnel annuel compris entre 1,12 milliard et 1,16 milliard d'euros (y compris 40 à 60 ME de mesures "exceptionnelles" d'atténuation de coûts spécifiques mises en oeuvre pour protéger le résultat face à la crise) pour un chiffre d'affaire de 1,86 à 1,90 MdE.

Sur les six premiers mois de l'exercice, SES a enregistré un Ebitda ajusté de 582 ME, en repli de 2,3% (-3,5% à change constant), pour des revenus de 947,5 ME, en baisse de 1,5%. Des chiffres supérieurs aux attentes des analystes.

Steve Collar, DG de SES, commente: 'l'entreprise a enregistré de bonnes performances au cours du premier semestre, en réalisant un chiffre d'affaires solide dans des conditions commerciales difficiles, tandis que les mesures d'économie proactives que nous avons prises au début du développement du COVID-19 sont également visibles dans nos résultats du premier semestre".