SES : plus haut !

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, SES a réalisé un chiffre d'affaires de 448 millions d'euros et un Ebitda ajusté de 274 ME. D'importants renouvellements contractuels sont intervenus sur l'activité Video (-6% en glissement annuel, -4% en glissement annuel hors ventes en gros aux USA) générant de la valeur à long terme. Networks réalise des performances résilientes (stables en glissement annuel), en progression sur le segment Mobility et de nouveaux contrats pour les services Government, qui sont sources de recettes futures.

Le résultat net ajusté est ressorti en hausse de 17% à 88 ME, profitant notamment d'une baisse des charges d'exploitation récurrentes et des frais d'intérêts.

Le dividende 2021 est de 0,50 euro par action de catégorie A (+25% en glissement annuel). Il a été versé aux actionnaires en avril 2022

Perspectives affichées

SES est en ligne avec les prévisions 2022 en termes de chiffre d'affaires et d'Ebitda, et avec les perspectives de création de valeur à long terme grâce à des investissements différentiés

Plus de 85% des revenus anticipés en 2022 du Groupe (1,75 à 1,81 MdE sont déjà contractés. Les prévisions d'Ebitda ajusté pour 2022 (1,03 à 1,07 MdE) reflètent une profitabilité robuste malgré les dépenses supplémentaires engagées pour améliorer la croissance de Networks.

SES dispose de 910 M$ de prises de commandes brutes pour SES-17 (mise en service prévue mi-2022) et O3b mPOWER (mise en service prévue début 2023).

Parmi les commentaires de brokers, Barclays a ajusté la mire de 10 à 10,5 euros ('surpondérer'), tandis que la SocGen a revalorisé le dossier de 9,3 à 10 euros avec un avis à l'achat'. Le titre monte de 1,5% ce vendredi à 8,52 euros.