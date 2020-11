SES : plombé par une note d'analyste

Crédit photo © Société SES

(Boursier.com) — SES décroche de 5% à 7,9 euros en matinée, plombé par une note de Berenberg. Le broker a dégradé le titre de l'opérateur satellites à 'vendre', affirmant que les revenus et l'Ebitda de la société seront en deçà des prévisions du consensus en 2021 et 2022. La mobilité va particulièrement décevoir, selon l'analyste. De plus, le profil de risque semble s'être accru compte tenu du fait que SES prévoit de réinvestir plus que la totalité des recettes après impôts issues de la bande C dans de nouvelles capacités satellitaires. Le profil des flux de trésorerie de SES, négatif en 2021 et 2022, implique que l'action devrait s'échanger avec une décote par rapport à Eutelsat, ajoute le courtier.