SES place avec succès 400 millions d'euros d'obligations à 8 ans

(Boursier.com) — SES S.A. a annoncé l'opération réussie d'une offre obligataire d'échéance 2028 pour un montant total de 400 millions d'euros. Les billets porteront un coupon de 2,00% par an et étaient évalués à 99,445% de leur valeur nominale.

SES est notée Baa2 par Moody's (avec perspective négative) et BBB- par Standard & Poor's (avec perspective stable). Le produit de l'émission sera utilisé aux fins générales de l'entreprise, ce qui comprend le refinancement de la dette existante.

Avec cette opération, qui a été sursouscrite 2,5 fois, SES a profité des conditions de marché attractives actuelles pour renforcer encore son profil de liquidité avant l'échéance d'une dette senior de 650 millions d'euros en mars de l'année prochaine. À la suite de la transaction d'aujourd'hui, SES n'a aucune échéance de dette senior à refinancer jusqu'en 2023.