SES obtient de la BEI un financement de 300 ME

(Boursier.com) — La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement de l'Union européenne (UE), et SES, leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, ont rendu publiques les modalités de leur accord de financement de 300 millions d'euros lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jour au siège de SES à Betzdorf, au Luxembourg.

Le prêt d'une durée de 7 ans soutiendra des investissements liés à la conception, à l'acquisition et au déploiement de 3 satellites (déjà annoncés) qui fourniront des services évolués de diffusion et de haut débit couvrant l'Europe occidentale, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Le montant du prêt est le plus élevé jamais accordé par la BEI à une entreprise basée au Luxembourg.

Le projet financé par la BEI porte notamment sur l'acquisition, auprès de Thales Alenia Space, de 3 satellites destinés à fournir des services de vidéodiffusion ainsi que des services de réseau. Grâce aux importantes positions orbitales 19,2o Est d'ASTRA 1P, d'ASTRA 1Q et de SES-26 (57o Est), SES sera en mesure de renforcer ses services de diffusion par satellite de premier plan en Europe et en Afrique et de répondre aux besoins dynamiques des entreprises et des États en matière de connectivité du coeur de l'Europe jusqu'en Afrique et au Moyen-Orient. Deux des trois satellites sont des satellites de nouvelle génération flexibles et entièrement définis par logiciel qui permettront de reconfigurer les services et de les adapter instantanément en orbite aux exigences des clients de SES. Le déploiement des trois satellites, qui seront exploités à partir du siège de SES à Luxembourg, est prévu en 2024.

Cette opération fait suite à l'engagement pris par l'UE et la BEI de renforcer leur soutien aux entreprises spatiales européennes. Elle s'inscrit dans le droit fil des objectifs de la société du gigabit de la Commission européenne, qui vise à doter tous les foyers européens d'une connectivité internet d'au moins 100 Mbps d'ici 2025.