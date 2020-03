SES : nouvel ajustement

Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES varie peu ce jeudi sur les 7,60 euros, alors que les notes de brokers se bousculent encore sur le dossier après les déceptions qui se sont enchaînées sur le dossier. Cette fois il s'agit de Morgan Stanley qui reste à 'pondération en ligne' avec un cours cible ramené de 14 à 8,60 euros. JP Morgan était quant à lui resté 'neutre' sur la valeur en visant un cours de 9 euros, dans la foulée des comptes du groupe, tandis qu'AlphaValue est passé à 'alléger' et que Barclays ne cible plus qu'un cours de 8,5 euros.

Rappelons que le groupe satellitaire qui étudie une potentielle séparation de son segment 'Networks' a réduit dans le même temps ses estimations chiffrées sur 2020... Dans le cadre de son plan stratégique destiné à doper l'Ebitda de 50 à 50 millions d'euros par an à partir de 2021, le groupe a indiqué qu'il allait évaluer la possibilité d'une "structure de capital séparée" pour les opérations 'Networks', ce qui leur fournirait potentiellement accès à des capitaux externes pour accélérer leur croissance.

Le groupe satellitaire table désormais sur un Ebitda 2020 allant de 1,15 à 1,21 milliard d'euros, reflétant une vision plus prudente du développement des revenus du segment 'Video' et une trajectoire de croissance légèrement plus basse au sortir de l'année 2019 sur le segment 'Networks'. Le groupe tablait auparavant sur des revenus 2020 de 2,06-2,16 MdsE et un Ebitda de 1,26-1,34 MdE.

Cette guidance exclut par ailleurs des charges de restructurations d'environ 40 millions d'euros liées au plan stratégique, ainsi que tout impact possible de la fameuse Bande C. Les revenus 2020 sont ainsi anticipés désormais entre 1,92 et 2 milliards d'euros. Le groupe proposera enfin un dividende de 0,40 euro par titre SES...