SES nomme Adel Al-Saleh en tant que directeur général

(Boursier.com) — SES a annoncé la nomination d'Adel Al-Saleh en tant que directeur général de la société, à compter de février 2024. Depuis janvier 2018, Al-Saleh est CEO de T-Systems International GmbH, fournisseur de services informatiques intégrés et filiale de la société de télécommunications Deutsche Telekom. Il a été membre du conseil d'administration de DT tout au long de cette période. Durant son mandat chez T-Systems, Al-Saleh a dirigé la transition d'une entreprise classique de technologie de l'information et d'externalisation vers un fournisseur intégré de services informatiques et de solutions numériques, tout en menant des initiatives de croissance pour optimiser les opérations, améliorer l'efficacité, accroître la satisfaction des clients, accroître l'engagement des employés et maximiser la rentabilité, détaille SES.

Ruy Pinto, DG par intérim de SES, qui a occupé le poste de Chief Technology Officer de SES de 2019 à 2023, continuera à diriger SES jusqu'en janvier 2024, après quoi Pinto restera membre de l'équipe de direction jusqu'en juin 2024, puis assumera le rôle de conseiller stratégique auprès du CEO. Milton Torres, qui a succédé à Pinto en tant que CTO par intérim, continuera à occuper ce poste à l'avenir.

Avant de rejoindre T-Systems, Al-Saleh a dirigé un certain nombre d'organisations ayant fait leurs preuves. Il a passé près de 20 ans chez IBM dans plusieurs postes de direction. En 2007, Al-Saleh avait rejoint IMS Health en tant que président pour la région EMEA, puis avait finalement été nommé président de la société pour les États-Unis. En 2011, le groupe Northgate Information Solutions (NIS), propriété de KKR, avait nommé Al-Saleh au poste de DG...