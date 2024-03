SES : limite ses pertes

(Boursier.com) — En très forte baisse à l'ouverture, SES ne cède plus que 2,7% à 6,2 euros après son point annuel. Berenberg évoque des résultats mitigés avec des revenus supérieurs aux attentes mais un Ebitda décevant. L'absence de commentaire sur un retour supplémentaire pour les actionnaires, au-delà du dividende, apparaît décevante pour le broker. Citi ('neutre') explique que le Groupe passe à un calendrier de versement de dividendes semestriel ; bien que le timing soit plus favorable, il est loin de constituer un retour en espèces plus important. Morgan Stanley ('pondération en ligne') met aussi en avant l'EBITDA un peu court par rapport aux attentes en raison d'une "dépense imprévue". Les prévisions pour 2024 sont conformes aux anticipations.

Enfin, Bryan Garnier parle d'un chiffre d'affaires étonnamment élevé au 4ème trimestre mais avec une faible marge, soit une tendance similaire aux prévisions pour l'exercice 2024, en partie due aux "dépenses inattendues" au 4ème trimestre (sur lesquelles SES ne donne pas plus d'informations...). SES a annoncé davantage de détails sur l'utilisation de ses liquidités excédentaires, mais le courtier ne voit pas d'informations supplémentaires significatives en dehors d'un remboursement accru de la dette. Du côté positif, des perspectives d'investissement plus faibles et le report des lancements de satellites suggèrent une modération des investissements et une marge pour des rendements plus élevés. Le courtier réitère sa recommandation 'achat' malgré un marché et un environnement concurrentiel difficiles, sur des espoirs de davantage de retours aux actionnaires, soutenus par un bilan solide contrairement à ses pairs.