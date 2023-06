SES : le titre s'écroule après le départ surprise du DG

(Boursier.com) — Contre la tendance, SES creuse ses pertes en séance et plonge désormais de plus de 12% à 4,9 euros en ce début de semaine à Paris. Les investisseurs vendent le titre après le départ surprise de son directeur général, Steve Collar. Ce dernier quittera ses fonctions à la fin du mois afin de poursuivre d'autres projets professionnels et personnels. La recherche d'un successeur est en cours et Ruy Pinto, actuellement Chief Technology Officer de SES, assumera le rôle de CEO jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit annoncé.

Barclays ('surpondérer') affirme que ce départ soulève des questions sur la réalisation à court terme des objectifs financiers et sur la proposition de combinaison avec Intelsat. Il note que le lancement des satellites O3b mPOWER a été une grande priorité pendant le mandat de S.Collar et que les grandes transactions complexes doivent être dirigées par un DG expérimenté. Si selon lui, la société ne risque sans doute pas de manquer les attentes du consensus en grande largeur ou d'avoir des problèmes majeurs avec les satellites mPOWER, le départ du DG "crée toujours une certaine incertitude".