SES : le marché s'interroge

(Boursier.com) — A contre-courant, SES recule déjà de 0,3% à 5,7 euros après avoir finalement terminé en hausse de 3,7% hier à la suite de la confirmation par l'opérateur satellites de pourparlers concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat.

Bryan Garnier ('neutre') pense que l'accord pourrait être motivé par des préoccupations à la fois industrielles et financières, à savoir mieux concurrencer les nouvelles méga constellations des milliardaires Musk et Bezos et générer des synergies. Les aspects économiques de l'accord ne sont pas connus à ce stade, mais le courtier craint que les synergies ne soient entravées par des mesures anti-trust et qu'elles ne soient réinvesties dans des CAPEX représentant un faible retour sur capital. Aussi, d'un point de vue industriel, BG s'interroge sur la pertinence des atouts d'Intelsat pour SES. Si l'opération se concrétise, elle validerait sa vision prudente sur SES depuis son initiation de couverture, motivée par le risque d'une allocation de capital sous-optimale dans un environnement de marché défavorable.

"Le marché est très fragmenté dans un secteur où l'échelle est essentielle", affirment de leur côté les analystes du Credit Suisse, notant qu'il existe encore environ 55 opérateurs dans le monde. " Les synergies pourraient être considérables". SES et Intelsat détiendraient une part combinée de 40% du marché des services fixes par satellite, selon Goldman Sachs. Toute fusion aiderait SES à mieux se positionner dans un marché en évolution, avec de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies susceptibles de provoquer des perturbations, selon les analystes de la banque américaine.

SES a indiqué mercredi que son Conseil d'administration reste "pleinement déterminé" à agir dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, et qu'il n'y a aucune certitude qu'une transaction se concrétise.