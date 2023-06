SES : le marché apprécie la 'non-fusion' avec Intelsat

(Boursier.com) — A contre-courant, SES bondit de 4,3% à 5,1 euros en début de séance. Les investisseurs accueillent favorablement la fin des discussions concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat. L'annonce du départ surprise du directeur général, Steve Collar, il y a une dizaine de jours, avait déjà été perçue par certains comme le début de la fin pour cette fusion qui aurait débouché sur la création d'une entreprise pesant plus de 10 milliards de dollars, dette comprise. Elle aurait permis aux deux opérateurs de mieux faire face à la concurrence des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos et leurs fameux grands projets spatiaux.

"Intelsat engage régulièrement des conversations stratégiques avec des partenaires potentiels, et nous ne commentons pas publiquement le contenu ou le résultat de ces discussions", a de son côté déclaré Intelsat.